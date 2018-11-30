Російські спецслужби намагалися заслати в Україну "монахів"-розвідників, - СБУ

У Службі безпеки заявили, що російські спецслужби намагалися використати в Україні своїх агентів під виглядом псевдоцерковників.

Співробітники "кримської філії" ФСБ змушували чернівчанина, який до березневих подій 2014 року мешкав у Криму, вчинити державну зраду.

За даними СБУ, російські силовики зацікавилися чоловіком, бо він мав відкриту проукраїнську позицію.

"До того ж чоловік був прислужником в одному з монастирів, тому "таваріщі" вирішили використати його за релігійною лінією. Розвідувальні завдання на території України він мав виконувати під виглядом монаха", - повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

"А щоб чоловік став більш зговірливим, то продовжувачі традицій КДБ, за звичкою, помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні. Через кілька місяців чоловіку все ж вдалося звільнитися та повернутися на материкову Україну", - додали у Службі безпеки.