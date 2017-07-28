Російські спецслужби повідомили про затримання сімох осіб, підозрюваних у підготовці теракту

Федеральна служба безпеки Росії 28 липня заявила про затримання семи підозрюваних у підготовці терактів на транспорті і в місцях масового скупчення людей у Санкт-Петербурзі.

У відомстві не назвали імена затриманих, але уточнили, що вони є вихідцями з Центральної Азії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Після вибуху в петербурзькому метро, який в квітні забрав життя 15 людей, правоохоронні органи Росії повідомили про затримання десяти підозрюваних в підготовці вибуху. Брати Акрам і Аброр Азімові, яких слідство вважає організаторами теракту, заявили, що до "офіційного затримання" їх катували у секретній в’язниці ФСБ.

На кількох станціях метро російського Петербурга зараз діють посилені заходи безпеки. Через довгу процедуру огляду біля входу в метрополітен утворюються довгі черги.

Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих. Слідчий комітет Росії оприлюднив імена десяти осіб, загиблих у результаті теракту.