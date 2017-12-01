CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні вранці в Сімферополі співробітники ФСБ затримали і вивезли на допит активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські спецслужби затримали в Криму активіста Українського культурного центру
Те, що його затримали, він встиг повідомити друзям по телефону до того, як з ним зник зв'язок
Фото: obozrevatel.com
"Сьогодні вранці, ФСБ затримала активіста УКЦ Андрія Виноградова", - написав засновник Українського культурного центру в Сімферополі Леонід Кузьмін на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією Центру інформації про права людини, те, що його затримали, він встиг повідомити друзям по телефону до того, як з ним зник зв'язок.
Нагадаємо, Ленінський районний суд міста Севастополя продовжив термін тримання під вартою Дмитру Штиблікову, Олексію Бессарабову і Володимиру Дудку до 8 березня 2017 року.
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