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Російські спецслужби затримали в Криму активіста Українського культурного центру

Те, що його затримали, він встиг повідомити друзям по телефону до того, як з ним зник зв'язок
Сьогодні вранці в Сімферополі співробітники ФСБ затримали і вивезли на допит активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.
Російські спецслужби затримали в Криму активіста Українського культурного центру Фото: obozrevatel.com

"Сьогодні вранці, ФСБ затримала активіста УКЦ Андрія Виноградова", - написав засновник Українського культурного центру в Сімферополі Леонід Кузьмін на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Центру інформації про права людини, те, що його затримали, він встиг повідомити друзям по телефону до того, як з ним зник зв'язок.

Нагадаємо, Ленінський районний суд міста Севастополя продовжив термін тримання під вартою Дмитру Штиблікову, Олексію Бессарабову і Володимиру Дудку до 8 березня 2017 року.

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12 01 2017 11:43
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