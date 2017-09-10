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Російські спецслужби змушували нелегала з України шпигувати за солдатами на батьківщині

Також чоловік мав збирати відомості про засоби захисту кордону, розміщення військових об'єктів і конфіденційні дані про співробітників правоохоронних органів
Російські спецслужби намагалися погрозами змусити нелегального працівника з України збирати для них дані про кількість солдатів і техніки в прикордонних з РФ регіонах.
Російські спецслужби змушували нелегала з України шпигувати за солдатами на батьківщині Фото:ukrinform.ua

За даними прес-центру спецслужби, житель Чернігівської області нелегально працював в РФ і потрапив в поле зору спецслужб, які погрозами і тиском змусили його співпрацювати.

"Погрожуючи кримінальним переслідуванням за нелегальне працевлаштування, представники ФСБ змусили працівника повернутися в Україну і зібрати інформацію про кількість особового складу і техніки українських військових підрозділів в прикордонних з Росією районах", – відзначили в СБУ.

Також чоловік мав збирати відомості про засоби захисту кордону, розміщення військових об'єктів і конфіденційні дані про співробітників правоохоронних органів.

"Після виконання завдання він повинен був прибути в РФ і передати інформацію своїм "кураторам", – додали в СБУ.

Повернувшись в Україну, чоловік зв'язався зі представниками СБУ і дав свідчення про вербування російськими спецслужбами і поставлені перед ним завдання.

"З огляду на, що житель Чернігівщини не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності", – підкреслили в СБУ.

При цьому у відомстві закликали українців утриматися від візитів до Росії, оскільки "факти масового вербування наших громадян російськими спецслужбами стають масовими".

Нагадаємо, наприкінці серпня мешканці Сумщини та Івано-Франківська звернулися до Служби безпеки України і повідомили про спроби вербування їх спецслужбами РФ.

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