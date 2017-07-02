Російські спортсмени хочуть виступати під нейтральним прапором

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій повідомляє, що 35 спортсменів з Росії прийняли рішення виступати під нейтральним прапором.

На такий крок росіян підштовхнуло те, що у листопаді 2015 року IAAF тимчасово відсторонила Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА) після того, як незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) звинуватила Росію в численних порушеннях антидопінгових правил, інформує IAAF.

6 лютого 2017 року після засідань ради IAAF глава робочої групи по відновленню членства ВФЛА Руне Андерсен повідомив, що членство ВФЛА ще не відновлено, і для цього організація повинна виконати роботу в рамках дорожньої карти.

Він також уточнив, що про відновлення не має сенсу говорити до листопада.

Повідомляється, що зараз росіяни можуть взяти участь в міжнародних турнірах як нейтральні атлети за умови подачі в IAAF відповідних індивідуальних заявок і їх схвалення з боку асоціації. Подібне рішення вже прийняли 35 спортсменів заради виступу на найближчому ЧС-2017 Лондоні.

Нагадаємо, що Всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.