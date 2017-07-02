Російські спортсмени хочуть виступати під нейтральним прапором
На такий крок росіян підштовхнуло те, що у листопаді 2015 року IAAF тимчасово відсторонила Всеросійську федерацію легкої атлетики (ВФЛА) після того, як незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) звинуватила Росію в численних порушеннях антидопінгових правил, інформує IAAF.
6 лютого 2017 року після засідань ради IAAF глава робочої групи по відновленню членства ВФЛА Руне Андерсен повідомив, що членство ВФЛА ще не відновлено, і для цього організація повинна виконати роботу в рамках дорожньої карти.
Він також уточнив, що про відновлення не має сенсу говорити до листопада.
Повідомляється, що зараз росіяни можуть взяти участь в міжнародних турнірах як нейтральні атлети за умови подачі в IAAF відповідних індивідуальних заявок і їх схвалення з боку асоціації.
Подібне рішення вже прийняли 35 спортсменів заради виступу на найближчому ЧС-2017 Лондоні.
Нагадаємо, що Всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.
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