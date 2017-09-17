Російські силовики зірвали кримськотатарський футбольний турнір, - ВІДЕО

Організаторів викликали "на бесіду" з правоохоронцями

В анексованому Росією Криму, в селі Крестьянівка Первомайського району 16 вересня поліція заборонила проводити спортивний захід - кримськотатарський футбольний турнір "Алтин тамг'а".

"Змусили зняти кримськотатарський прапор і припинити турнір. Причина: нібито не було узгодження і проведення будь-якого заходу є незаконним", - повідомила "Кримська правозахисна група "з посиланням на активістку Айшу Умерову.

За її словами, поліцейські перервали перший же футбольний матч.

"Цей турнір "Алтин тамг'а" повинен був стати презентацією однойменного футбольного клубу і проводиться вперше в честь Ервіна Ібрагімова, який у складі збірної Бахчисарайського району три рази ставав чемпіоном".

Умерова додала, що організаторів викликали "на бесіду" з співробітниками поліції в будівлі місцевої школи.

Умерова повідомила імена представників окупаційної влади, які заборонили проведення заходу: Олександр Юрченко - заступник начальника РВВС Первомайського району в супроводі співробітників поліції заборонив проводити захід. Олена Стельмах - голова поселення, з якої усно було погоджено проведення цього турніру.

Нагадаємо, що Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татарАхтема Чийгоза.