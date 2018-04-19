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Російські та білоруські компанії знищують український тротил

Від таких наслідків застерігає президент Союзу хіміків України Олексій Голубов
Зростаючий імпорт сірчаної кислоти з боку російського "Среднеуральского медеплавильного завода" та білоруських "Гомельского химзавода" та "Нафтана" призведе до зупинки єдиного в Україні виробника вибухівки – тротилу на НВП "Зоря", що у Рубіжному.
Російські та білоруські компанії знищують український тротил Фото: sled.net.ua

На його думку, сірчана кислота є незамінним компонентом не тільки в металургійній та хімічній промисловостях та сільському господарстві, а й у видобуванні і збагаченні уранової руди і виготовленні вибухівки і боєприпасів.

"Намагання знищити внутрішнього виробника кислоти і поставити ці галузі в залежність від імпорту, в умовах триваючого збройного конфлікту на Донбасі, є питанням не тільки бізнес інтересів, а й обороноздатності держави", - говорить Голубов.

Український виробник тротилу, НВП "Зоря" разом з унікальним виробником уранового концентрату ДП "СхідГЗК", ексклюзивним виробником складних мінеральних добрив ДП "Сумихімпром" та ТОВ "Перше хімічне об'єднання" наразі перебувають на межі зупинки через значно занижені ціни та суттєве зростання російського та білоруського імпорту сірчаної кислоти. За даними вітчизняних підприємств, у період з 2014 по 2017 рік він зріс більше як втричі - до 79 тис. т. А ціни на продукт російського та білоруського виробництва більше ніж удвічі менші від собівартості сірчаної кислоти українських виробників.

Це не дозволяє їм конкурувати з росіянами та білорусами на рівних умовах та утримувати виробництво у належному стані, що може призвести до повної зупинки та економічних втрат на рівні 110 млн грн на рік. Цим занепокоєні НВП "Зоря", ДП "СхідГЗК", ДП "Сумихімпром" та ТОВ "Перше хімічне об'єднання".

У серпні минулого року підприємства звернулися до Міністерства економічного розвитку та торгівлі з проханням захистити внутрішнього виробника від нечесної конкуренції. 2017 року вони перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 1,2 млрд грн податків та зборів.

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19 04 2018 15:10
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