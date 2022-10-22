російські та білоруські військові почали конфліктувати – Генштаб

Це відбувається на тлі національної приналежності

Між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

"За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Триває розгортання спільного регіонального угруповання військ російської федерації та республіки білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі білорусі.