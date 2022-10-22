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російські та білоруські військові почали конфліктувати – Генштаб
Фото з вільного доступу
Між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
"За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
Триває розгортання спільного регіонального угруповання військ російської федерації та республіки білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі білорусі.
Раніше ЗСУ звернулися до армії та народу білорусі із закликом не виконувати накази керівництва і не вступати у війну проти України.
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22 10 2022 10:04 МЕДІА
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