Російські туристи осквернили православну каплицю в Болгарії

На болгарському курорті Санта-Марина біля міста Созополь російські туристи осквернили православну каплицю.

На фасаді невеличкої каплиці з'явилися непристойні зображення та надписи, повідомляє Gazeta.ru з посилання на адміністрацію курортного селища.

"Шановні гості комплексу, хочемо показати вам, як розважається молодь, яка живе в Санта-Марині. Зверніть увагу, що в додатку є нецензурні фото", - йдеться в повідомленні.

Каплиця святої Марини відкривається для усіх охочих у свята.

Нагадаємо, що жителі російського Сургута спробували вивезти дві валізи з "трофеями" з готелю, але їх планам не судилося збутися завдяки службі безпеки.