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Російські туристи осквернили православну каплицю в Болгарії

Вандали намалювали непристойні малюнки
На болгарському курорті Санта-Марина біля міста Созополь російські туристи осквернили православну каплицю.
Російські туристи осквернили православну каплицю в Болгарії Фото: Santa Marina Holiday Village

На фасаді невеличкої каплиці з'явилися непристойні зображення та надписи, повідомляє Gazeta.ru з посилання на адміністрацію курортного селища.

"Шановні гості комплексу, хочемо показати вам, як розважається молодь, яка живе в Санта-Марині. Зверніть увагу, що в додатку є нецензурні фото", - йдеться в повідомленні.

Каплиця святої Марини відкривається для усіх охочих у свята.

Нагадаємо, що жителі російського Сургута спробували вивезти дві валізи з "трофеями" з готелю, але їх планам не судилося збутися завдяки службі безпеки.

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21 07 2017 14:20
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