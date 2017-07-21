CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа болгарському курорті Санта-Марина біля міста Созополь російські туристи осквернили православну каплицю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські туристи осквернили православну каплицю в Болгарії
Вандали намалювали непристойні малюнки
Фото: Santa Marina Holiday Village
На фасаді невеличкої каплиці з'явилися непристойні зображення та надписи, повідомляє Gazeta.ru з посилання на адміністрацію курортного селища.
"Шановні гості комплексу, хочемо показати вам, як розважається молодь, яка живе в Санта-Марині. Зверніть увагу, що в додатку є нецензурні фото", - йдеться в повідомленні.
Каплиця святої Марини відкривається для усіх охочих у свята.
Нагадаємо, що жителі російського Сургута спробували вивезти дві валізи з "трофеями" з готелю, але їх планам не судилося збутися завдяки службі безпеки.
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21 07 2017 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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