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Російські тюремники не пустили до Сенцова священика

Начальник виконавчої служби "не бачить доцільності" у такому візиті
До українського політв'язня Олега Сенцова в російській колонії "Білий ведмідь" не пустили священнослужителя, єпископа Апостольської православної церкви отця Григорія.
Російські тюремники не пустили до Сенцова священика Фото: reuters.com

Про це повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва, а потім підтвердили і в офісах російського та українського омбудсменів.

Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

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31 07 2018 19:27
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