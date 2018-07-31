НОВИНИДо українського політв'язня Олега Сенцова в російській колонії "Білий ведмідь" не пустили священнослужителя, єпископа Апостольської православної церкви отця Григорія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські тюремники не пустили до Сенцова священика
Начальник виконавчої служби "не бачить доцільності" у такому візиті
Фото: reuters.com
Про це повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва, а потім підтвердили і в офісах російського та українського омбудсменів.
Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).
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