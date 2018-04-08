Російські тюремники пояснили, чому не пустили священика до Сенцова
У відомстві підтвердили, що 31 липня до начальника УФСІН РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу щодо відвідування Сенцова звернувся єпископ Централізованої релігійної організації "Об'єднання православних громад апостольської традиції" Міхнов-Вайтенко Г.А, повідомляє прес-бюро ФСВП РФ.
"Згідно з ч.4 ст. 14 Кримінально-виконавчого кодексу РФ, до засуджених на прохання запрошуються священнослужителі, що належать до зареєстрованих в установленому порядку релігійних об'єднань, за вибором засуджених. За заявою засудженого та з письмової згоди священнослужителя проводиться особиста зустріч, в тому числі проведення релігійних обрядів і церемоній", - зазначили у ФСВП.
"На момент звернення Міхнова-Вайтенко Г.А. від засудженого Сенцова О.Г. до керівництва ІК-8 і УФСІН заяв і прохань про запрошення і зустрічі з представником зазначеної релігійної організації не надходило", - додали у Федеральній службі.
Також у відомстві заявили, що "з метою забезпечення свободи совісті та свободи віросповідання засуджених за ІК-8 УФСІН Росії по ЯНАО закріплений священнослужитель російської православної церкви отець Максим, який регулярно відвідує даний заклад і проводить релігійні обряди і церемонії, а також особисті зустрічі із засудженими".
"Від засудженого Сенцова О.Г. заяв про надання зустрічей зі священнослужителем не надходило. У разі надходження заяви від засудженого з проханням про надання йому зустрічі зі священнослужителем, зустріч буде організована в установленому законом порядку", - додали у службі.
Як повідомляв iPress.ua, до українського політв'язня Олега Сенцова в російській колонії "Білий ведмідь" не пустили священнослужителя, єпископа Апостольської православної церкви отця Григорія.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей