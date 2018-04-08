Російські тюремники пояснили, чому не пустили священика до Сенцова

Сенцов не подавав заяв і прохань про запрошення і зустрічі

У російській Федеральній службі виконання покарань заявили, що не допустили до незаконно засудженого українця Олега Сенцова священика, оскільки про його візит Сенцов не подавав заяв і прохань про запрошення і зустрічі.

У відомстві підтвердили, що 31 липня до начальника УФСІН РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу щодо відвідування Сенцова звернувся єпископ Централізованої релігійної організації "Об'єднання православних громад апостольської традиції" Міхнов-Вайтенко Г.А, повідомляє прес-бюро ФСВП РФ.

"Згідно з ч.4 ст. 14 Кримінально-виконавчого кодексу РФ, до засуджених на прохання запрошуються священнослужителі, що належать до зареєстрованих в установленому порядку релігійних об'єднань, за вибором засуджених. За заявою засудженого та з письмової згоди священнослужителя проводиться особиста зустріч, в тому числі проведення релігійних обрядів і церемоній", - зазначили у ФСВП.

"На момент звернення Міхнова-Вайтенко Г.А. від засудженого Сенцова О.Г. до керівництва ІК-8 і УФСІН заяв і прохань про запрошення і зустрічі з представником зазначеної релігійної організації не надходило", - додали у Федеральній службі.

Також у відомстві заявили, що "з метою забезпечення свободи совісті та свободи віросповідання засуджених за ІК-8 УФСІН Росії по ЯНАО закріплений священнослужитель російської православної церкви отець Максим, який регулярно відвідує даний заклад і проводить релігійні обряди і церемонії, а також особисті зустрічі із засудженими".

"Від засудженого Сенцова О.Г. заяв про надання зустрічей зі священнослужителем не надходило. У разі надходження заяви від засудженого з проханням про надання йому зустрічі зі священнослужителем, зустріч буде організована в установленому законом порядку", - додали у службі.

Як повідомляв iPress.ua, до українського політв'язня Олега Сенцова в російській колонії "Білий ведмідь" не пустили священнослужителя, єпископа Апостольської православної церкви отця Григорія.