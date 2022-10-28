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російські війська не здатні до наступальних операцій в Україні – британська розвідка

Ольга
Матарикіна
рф посилила свої угруповання на правобережжі Херсонщини погано укомплектованими та недостатньо навченими солдатами, які не здатні до виконання наступальних операцій.
російські війська не здатні до наступальних операцій в Україні – британська розвідка Фото з вільного доступу
Про це повідомло Міністерство оборони Великої Британії, передає Укрінформ.
 
"росія, ймовірно, посилила деякі свої підрозділи на захід від річки Дніпро мобілізованими резервістами. Однак це від надзвичайно низького рівня укомплектованості", – стверджують у відомстві.
 
У Міноборони Британії зазначили, що у вересні на Херсонщині спостерігався величезний брак комплектації бойових підрозділів російської армії. Зокрема, деякі роти налічували від шести до восьми осіб. І у зв’язку з тим, що доукомплектація відбулася за рахунок погано навчених та оснащених військовослужбовців, керівництво російської армії вирішило сконцентрувати свої зусилля на обороні зайнятих позицій.
 
"За останні шість тижнів відбувся чіткий перехід російських сухопутних сил до довгострокової оборони на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Ймовірно, це пов’язано з більш реалістичною оцінкою того, що сильно неукомплектовані та погано навчені сили в Україні зараз здатні лише до оборонних операцій", – заявили у відомстві.
 
У Міністерстві оборони Сполученого Королівства підкреслили, що навіть якщо росії вдасться консолідувати довгострокові оборонні лінії в Україні, її оперативний план залишатиметься вразливим.
 
"Щоб відновити ініціативу, їй знадобиться відродити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протидіяти українським проривам і вести власні широкомасштабні наступальні операції", – зазначили у відомстві.
 
Раніше у британській розвідці заявили, що рф навряд чи зможе сформувати боєздатні формування в білорусі.
 
 
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28 10 2022 11:24
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