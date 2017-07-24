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Російські війська прибувають до Білорусі

Стартує підготовка до вересневих навчань "Захід-2017"
До Білорусі почали прибувати військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які братимуть участь у спеціальних навчаннях, що передують російсько-білоруським маневрам "Захід-2017".
Російські війська прибувають до Білорусі Фото: volynnews.com

"З 23 липня для участі в спільних спеціальних навчаннях прибувають підрозділи матеріально-технічного забезпечення Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації", - повідомляє прес-служба Міноборони Республіки Білорусь.

Білоруським і російським військовослужбовцям належить спільно здійснити підготовку пунктів і засобів управління з'єднаннями, військовими частинами й організаціями тилового, технічного забезпечення збройних сил двох країн, а також обладнати райони практичних дій військ.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

Для порівняння: в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", які завершилися 22 липня, брали участь близько 3500 військових від усіх учасників, а також близько 150 одиниць автомобільної, бронетанкової, авіаційної та морської техніки.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.

У свою чергу, командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.

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