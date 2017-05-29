Російські військові обстріляли власні позиції на Донбасі: є вбиті та поранені

Обстріли здійснюються по їхнім власним військам мінометними підрозділами при стрільбі з позицій, розміщених у глибині передових підрозділів

Російські військовослужбовці помилково відкрили вогонь по власних позиціях з мінометів на Донбасі.

Серед окупантів у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ все частіше фіксують випадки "дружнього вогню". Зокрема, обстріли здійснюються по їхнім власним військам мінометними підрозділами при стрільбі з позицій, розміщених у глибині передових підрозділів.

"27 травня мінометники 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК, помилившись у розрахунках стрільби по дальності, нанесли удар по передньому краю свого підрозділу у районі промислової зони н.п. Авдіївка. У результаті втрати вбитими та пораненими склали до десяти військовослужбовців", - повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 20 травня у районі міста Ясинувата в приміщенні, де бойовики зберігали зброю і боєприпаси, стався вибух, в результаті якого загинули і були порнені близько 20 бойовиків.