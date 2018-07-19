Російські військові провели навчання у вірменському селі без попередження

Російські військові провели навчання на території російської військової бази, що знаходиться у вірменському селі Панік, без попередження 17 липня.

Місцеві жителі не знали про військові навчання, що викликало в них паніку. Згодом виявилося, що кулі та вибухівка були не навчальними, а справжніми, повідомляє вірменський офіс Free Europe "Радіо Азатутюн".

Голова вірменського села Панік Вардан Макеян повідомив про російські навчання до Служби національної безпеки та в поліцію.

Він сказав, що від пострілів деякі діти втратили свідомість.

За його словами, на прохання показати документи військові спробували вибачитися та піти.

"За їхніми словами, вони виконують свою військову справу і не зобов’язані показувати нам документи", — сказав Макеян.

Командир 102-ї військової бази, на якій російські військові провели навчання, Олексій Палюхович спершу повідомив, що він не готовий відповідати на запитання з приводу навчань і надасть інформацію через прес-службу. Потім він додав, що навчання проводилися "в межах підвищення бойової готовності бази, у тому числі для виконання поставлених перед базою бойових завдань".

19 липня Палюховича прийняв губернатор Шикарської області Карен Саруханян, у якій розташована база. Саруханян сказав, що командир військової бази вибачився та запевнив, що такого більше не повториться.

"Вони сказали, що це була форс-мажорна ситуація, ніби наказу не було, усе було неорганізовано, за що вони вибачилися. Вони проводять службове розслідування, і винні обов’язково понесуть відповідальність", — сказав губернатор.

Як зазначає "Радіо Азатутюн", відповідно до вірменсько-російського міждержавного договору, 102-а військова база повинна попереджувати органи місцевого самоврядування, поліцію та Службу національної безпеки про маршрут пересування військ і не має права проводити навчання за межами навчальних полігонів.

Також 19 липня на ситуацію відреагував прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та назвав навчання російських військових провокацією.

"Я вважаю це провокацією проти вірменсько-російських дружніх стосунків і провокацією проти сувернітету Вірменії. Я вважаю, що винні повинні бути виявлені та притягнуьті до відповідальності", — сказав прем’єр.

Як відомо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки проходили багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Лідер протестів, депутат Нікол Пашинян заявляв, що готовий стати новим главою уряду. Після того, як лідер "Єлк" закликав опозицію до загального страйку, а в парламенті розпалася правляча коаліція, Республіканська партія погодилася на повторне голосування по кандидатурі прем'єра.

8 травня Нікола Пашиняна у ході спеціального засідання Національних зборів було обрано на пост прем'єр-міністра республіки.