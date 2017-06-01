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Російські військові симулюють хворобу, аби не їхати на Донбас

Також керівництво збройних сил РФ проводить серед офіцерського складу військових округів Росії відбір кандидатів на командні посади в армійські корпуси окупаційних сил в зоні АТО
Російські військові симулюють захворювання, аби не їхати воювати на Схід Україні.
Російські військові симулюють хворобу, аби не їхати на Донбас Фото: EPA / UPG

"Про брак дисципліни та мотивації вести війну проти України свідчить і інформація розвідки про те, що багато з російських військових намагаються симулювати захворювання, аби уникати відряджень на східну Україну в рамках ротації російсько-окупаційних військ у зимово-весняний період 2017 року", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, пише УНІАН.

Також керівництво збройних сил РФ проводить серед офіцерського складу військових округів Росії відбір кандидатів на командні посади в армійські корпуси окупаційних сил на Донбасі.

Нагадаємо, минулого місяця українська розвідка зафіксувала сім випадків навмисного нанесення собі каліцтв військовослужбовцями російських підрозділів, які несуть службу на передових позиціях на Донбасі.

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06 01 2017 15:25
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