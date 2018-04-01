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Російські вибори в Криму ставлять під сумнів їх легітимність, - Клімкін

Проведення виборів президента Росії 2018 року в анексованому Криму робить їх "сумнівними з точки зору їх легітимності".
Російські вибори в Криму ставлять під сумнів їх легітимність, - Клімкін Фото: ru.electionsmeter.com

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив під час зустрічі з керівником МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем.

"Росія перенесла дату своїх виборів на річницю нелегального референдуму, що відбувся на території Криму. Це був свідомий крок. Спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить їх вельми сумнівними з точки зору їх легітимності", - сказав він.

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Нагадаємо, 26 грудня ЦВК РФ дозволив Ксенії Собчак почати виборчу кампанію. Того ж дня Володимира Путіна висунули в президенти за його відсутності.

25 грудня ЦВК Росії прийняла рішення не допустити опозиціонера Олексія Навального до реєстрації як кандидата на президентських виборах 2018 року.

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04 01 2018 07:17
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