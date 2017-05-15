Російські виробники добрив вивезли з України близько $100 млн, - ЗМІ

Російські виробники добрив за чотири місяці вивезли з України близько ста мільйонів доларів.

В березні 2017 року вперше в історії української хімічної промисловості в розпал підготовки до посівної остаточно зупинилися два найбільші українські підприємства з виробництва азоту – в Рівному та Черкасах, що стало наслідком дій уряду України та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), які в умовах посилення тиску російського імпорту азотних добрив скасували введення антидемпінгових мит до липня 2017 року, а також дій "Укртрансгазу", який обмежив поставки газу на азот. Про це кандидат економічних наук, редактор відділу мікроекономіки та бізнесу видання "Зеркало недели" Сергій Следзь написав у своїй статті "Розрив шаблону".

Автор матеріалу зазначає, що це не тільки незрозумілий, але і вельми неприємний збіг, у результаті якого компанії країни-агресора отримали безпрецедентний доступ на український ринок, на якому в них, по суті, не залишилося конкурентів.

"Де-факто повна ринкова капітуляція країни-експортера на власному ринку в період весняної посівної", - йдеться в статті.

Згідно з даними в матеріалі, за перші чотири місяці поточного року російські виробники добрив вивезли з України близько ста мільйонів доларів.

"Сьогодні ринок живе під диктовку росіян: скільки вони зможуть завезти, стільки і продадуть. І лише те, що їм поки що не під силу, потрапляє в розпорядження вітчизняного виробника. Якщо нічого не змінювати, як це відбувається зараз, то перспектива загалом зрозуміла. Україна сама себе позбавить галузі з виробництва добрив і потрапить в остаточну залежність від імпорту. Після цього аграріям доведеться платити, скільки їм скажуть. Уже цієї весни фіксувалися неритмічні поставки і короткострокове підвищення цін на імпортні АД до 100%. І це зважаючи на вітчизняні азоти. А що буде, якщо їх не стане?", - зазначає журналіст.

Автор стверджує, що очікування прем'єра Гройсмана про осінній (2017 р.) запуск рівненського та черкаського азоту - під питанням.

"Щоб запустити підприємства з виробництва АД і вивести їх на технологічну потужність, потрібно близько 3 млн доларів. На практиці підприємства отримують гроші за рахунок передоплат аграріїв. Причому передоплати ці короткі - близько місяця, тобто через місяць замовник розраховує на поставку добрив. Але чи багато знайдеться навіть таких замовників, якщо росіяни занижують ціни, а МКМТ спочатку кілька разів продовжувала антидемпінгове розслідування, потім, уже в момент введення антидемпінгових мит, попереджає, що терміни початку дії буде перенесено. Чим не сигнали для покупця купувати російське? Ці ж сигнали стимулюють РФ без будь-яких ризиків безпрецедентно нарощувати імпорт в Україну", - йдеться в матеріалі.

Автор нагадує, що 27 грудня 2016 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення ввести антидемпінгові мита щодо імпорту азотних добрив з Росії. Рішенню передувало антидемпінгове розслідування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в якому стверджувалося, що в разі невжиття антидемпінгових заходів існує загроза банкрутства вітчизняних товаровиробників і знищення всієї галузі з виробництва азотних добрив в Україні, що призведе до повної залежності українських споживачів від імпортної продукції з ймовірністю підвищення її ціни. Однак термін набуття рішення МКМТ чинності було відкладено на 60 днів від моменту його оприлюднення.

13 лютого 2017 року МКМТ, яку очолює перший віце-прем'єр-міністр України, міністр Мінекономрозвитку і торгівлі Степан Кубів, зупинила дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну азотних добрив, які вироблені в РФ, таким чином скасувавши своє ж рішення від 27 грудня 2016 року і залишивши висновки антидемпінгового розслідування Мінекономрозвитку і торгівлі України без уваги, йдеться в статті. Автор зазначає, що синхронно зі скасуванням МКМТ антидемпінгових мит на російські азотні добрива державний "Укртрансгаз" обмежив поставки газу на азотні підприємства в Черкасах і Рівному.

"І це при тому, що набуло чинності судове рішення і, відповідно до нього, відкрито виконавчі провадження, які зобов'язують "Укртрансгаз" відновити в обліку цих підприємств 346 млн куб. м незаконно конфіскованого газу", - пише автор.