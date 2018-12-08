"Сенцов, здається, врятований! Літак з ним вилетів із Салехарда", - журналісти
"Олег, здається, врятований! О 23.00 літак з ним вилетів з Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Все!", - написала на своїй сторінці в Facebook російська журналістка Вікторія Івлєва.
Відповідну інформацію також поширила журналістка Марія Филлімор-Слонім.
Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан написала, що поки не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.
Нагадаємо, що раніше Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький".
Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.
Також, уповноважена Президента з прав людини Людмила Денісова оприлюднила три свіжі фото політв’язня Кремля режисере Олега Сенцова.
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