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ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Сенцов, здається, врятований! Літак з ним вилетів із Салехарда", - журналісти

"Сподіваюся, наступна зупинка - Київ"
Російські опозиційні журналісти повідомили, що українського політв’язня Олега Сенцова звільнили і він вже знаходиться в літаку.
"Сенцов, здається, врятований! Літак з ним вилетів із Салехарда", - журналісти Олег Сенцов. Фото: svoboda.org

"Олег, здається, врятований! О 23.00 літак з ним вилетів з Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Все!", - написала на своїй сторінці в Facebook російська журналістка Вікторія Івлєва.

Відповідну інформацію також поширила журналістка Марія Филлімор-Слонім.

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан написала, що поки не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

Нагадаємо, що раніше Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький".

Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.

Також, уповноважена Президента з прав людини Людмила Денісова оприлюднила три свіжі фото політв’язня Кремля режисере Олега Сенцова.

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12 08 2018 01:25
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