Російські ЗМІ були на місці підриву авто ОБСЄ через три хвилини, - Тимчук

Військові експерти показали хронологію вчорашнього інциденту в окупованому Пришибі, в результаті якого загинув спостерігач місії

За даними військових експертів, знімальна група російських пропагандистів каналу Russia Today прибула через три хвилини після підриву патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в окупований Пришиб Луганської області.

Про це йдеться у зведенні групи військових експертів Інформаційне опір.

В хронології подій інциденту відзначається, що "11:17 стався підрив автомобіля, 11:20 - прибула знімальна група телеканалу Russia Today; 11:28 - автомобіль Нива кольору хакі з непізнаними цивільними, які віддавали вказівки російським журналістам".

О 15:44 приїхала так звана поліція ЛНР, 15:48 - автомобіль медичної служби ( "таблетка", - ред.) Для вивезення тіла загиблого співробітника ОБСЄ.

О 16:00 на місці інциденту прибув автокран для евакуації автомобіля місії.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.

Зазначимо, що голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявляє, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності.