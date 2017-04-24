Російські ЗМІ були на місці підриву авто ОБСЄ через три хвилини, - Тимчук
Про це йдеться у зведенні групи військових експертів Інформаційне опір.
В хронології подій інциденту відзначається, що "11:17 стався підрив автомобіля, 11:20 - прибула знімальна група телеканалу Russia Today; 11:28 - автомобіль Нива кольору хакі з непізнаними цивільними, які віддавали вказівки російським журналістам".
О 15:44 приїхала так звана поліція ЛНР, 15:48 - автомобіль медичної служби ( "таблетка", - ред.) Для вивезення тіла загиблого співробітника ОБСЄ.
О 16:00 на місці інциденту прибув автокран для евакуації автомобіля місії.
Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
Зазначимо, що голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявляє, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності.
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