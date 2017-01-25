Російські ЗМІ оголосили Пінчука майбутнім президентом України

Сьогодні на телеканалі Росія-1 оголосили, що Віктор Пінчук - потенційний майбутній президент України і головний опонент Петра Порошенка.

"У Москві кажуть, що Пінчук розумний і його друкує Wall Street Journal, а Порошенко - ні. Стаття Пінчука в Росії сподобалася - тут всі забаганки Кремля: від визнання окупації Криму до відмови від євроінтеграції. Цікаво те, що за версією цього ростелеканала, тільки прихильники Порошенка не визнають анексію Криму, а противники визнають", - написав він журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.

Як відомо, СБУ перевіряє висловлювання олігарха Віктора Пінчука.

Перед новим роком в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів"заради завершення конфлікту з РФ.

Ці пропозиції викликали обурення громадськості. На знак протесту політиків закликали бойкотувати "Український сніданок" Пінчука в рамках форуму в Давосі.