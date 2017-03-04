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Російські ЗМІ оприлюднили фото другого підозрюваного в організації теракту в Пітері

Раніше вже повідомлялося про одного підозрюваного, якого камера відеоспостереження зафіксувала на Сінній площі
Російський телеканал "5 Канал" оприлюднив фото другого підозрюваного в організації теракту в метро Санкт-Петербурзі.
Російські ЗМІ оприлюднили фото другого підозрюваного в організації теракту в Пітері

Нагадаємо, за підозрою в підготовці вибухів в метро Санкт-Петербурга в розшук оголошені дві людини.

Раніше вже повідомлялося про одного підозрюваного, якого камера відеоспостереження зафіксувала на Сінній площі біля входу в метро.

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом.  СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.

СК РФ повідомляє, що отримані в ході первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, у вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася.

Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.

У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня

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03 04 2017 23:27
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