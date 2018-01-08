ЗМІ підозрюють угрупування "Селека" у вбивстві російських журналістів у Африці

Про це повідомляє російське федеральне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на відомості радіо ЦАР. Місцеве радіо отримало цю інформацію від своїх джерел при владі, інформує "Громадське".

На радіо уточнили, що трьох росіян з журналістськими посвідченнями вбили 30 липня близько 19:24 за місцевим часом (21:24 за Києвом) в 24 кілометрах від населеного пункту Сібю. Влада останнього вважає, що вбити знімальну групу могло угруповання "Селека".

"На блокпості при виїзді з Сібю співробітники сил безпеки попередили їх про загрозу пересування в темний час доби та запропонували зупинитися. Їх захопили близько 10 злочинців у чалмах, які говорили лише арабською. Водію вдалося врятуватися, і він повідомив про це владі близько 5:00 ранку (7:00 за Києвом)", - цитує місцеве радіо представники влади Сібю Мерселена Йойо.

Нагадаємо, у Центральноафриканській Республіці вбили трьох російських журналістів – Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва і Кирила Радченка. Вони знімали документальний фільм про діяльність у країні російської приватної військової компанії Вагнера.