Російські ЗМІ поширили фейк про нібито радіаційний витік в Україні
Пропагандисти послалися на статтю норвезького сайту Barents Observer, в якій не згадувалася Україна, - пише Ліга.net.
У статті йшлося про незначні концентрації радіоактивного йоду-131, зафіксовані в атмосфері по всій Європі.
"РИА Новости" пишуть: "Відомо, що на українських атомних енергостанціях існують серйозні проблеми з централізованим управлінням і виконанням норм і стандартів роботи", - така помилкова цитата вперше з'явилася в Комсомольскій правді.
В оригінальній статті таких слів немає. Про Україну там немає жодного слова.
Новина, що Україна винна в радіоактивному витоку, поширилася в інших російських ЗМІ.
Фальшива цитата спочатку з'явилася в Комсомольскій правді в статті, заснованій на різних джерелах, яка не приводить свідчень на користь того, що хмара йоду з'явилося в Україні.
На сайті Комсомольської правди в Україні брехлива цитата і зараз є. З посиланням на нібито витримку зі статті опублікували також і "РИА Новости Украина".
Нагадаємо, у передмісті шведської столиці Стокгольма російські журналісти пропонували гроші підліткам за те, щоб ті зімітували заворушення на камеру.
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