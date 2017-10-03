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Російські ЗМІ поширили фейк про нібито радіаційний витік в Україні

Фальшива цитата спочатку з'явилася в Комсомольскій правді
Російське державне інформагентство "РИА Новости" опублікувало фейк про Україну і нібито радіоактивний витік, пославшись на публікацію в норвезькому виданні, де про Україну згадки немає.
Російські ЗМІ поширили фейк про нібито радіаційний витік в Україні Фото:news.liga.net

Пропагандисти послалися на статтю норвезького сайту Barents Observer, в якій не згадувалася Україна, -  пише Ліга.net.

У статті йшлося про незначні концентрації радіоактивного йоду-131, зафіксовані в атмосфері по всій Європі.

"РИА Новости"  пишуть: "Відомо, що на українських атомних енергостанціях існують серйозні проблеми з централізованим управлінням і виконанням норм і стандартів роботи", - така помилкова цитата вперше з'явилася в Комсомольскій правді.

В оригінальній статті таких слів немає. Про Україну там немає жодного слова.

Новина, що Україна винна в радіоактивному витоку, поширилася в інших російських ЗМІ.

Фальшива цитата спочатку з'явилася в Комсомольскій правді в статті, заснованій на різних джерелах, яка не приводить свідчень на користь того, що хмара йоду з'явилося в Україні.

На сайті Комсомольської правди в Україні брехлива цитата і зараз є. З посиланням на нібито витримку зі статті опублікували також і "РИА Новости Украина".

Нагадаємо, у передмісті шведської столиці Стокгольма російські журналісти пропонували гроші підліткам за те, щоб ті зімітували заворушення на камеру.

 
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10 03 2017 08:36
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