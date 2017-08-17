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Російській поетесі Астаховій на три роки заборонили в'їзд в Україну

Астахова встигла виступити і відпочити в Одесі
Російській поетесі Ірині Астаховій (Ах Астахова) на три роки заборонили в'їзд в Україну.
Російській поетесі Астаховій на три роки заборонили в Фото: з вільних джерел

"Учора список нев'їзних російських артистів поповнила поетеса Ірина Астахова. Її прикордонники виявили в аеропорту Одеси під час оформлення пасажирів, що прямували в Мінськ. Під час додаткового вивчення підстав перетину державного кордону ця особа підтвердила в'їзд на ТОТ АР Крим через тимчасово закриті пункти пропуску. Згідно з чинним законодавством, прийнято рішення про заборону громадянці РФ в'їзд в Україну терміном на 3 роки", - написав помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян у Facebook.

Нагадаємо, що 13 серпня Ірина Астахова виступила в одеському клубі "Пляжник", а потім провела декілька днів біля моря. У своєму Instagram вона ділилася світлинами з відпочинку.

21 жовтня концерт Ах Астахової мав відбутися в Києві. Продаж квитків на сайті Сoncert.ua вже зупинено.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

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17 08 2017 11:38
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