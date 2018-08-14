Російській правозахисниці дозволили відвідати колонію Сенцова
Про це в Twitter повідомив Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов.
За його словами, з проханням про дозвіл Рада звернулась до Федеральної служби виконання покарань.
"Дозвіл ФСВП отримано щойно", – написав Федотов.
Незаконно засуджений в РФ режисер Олег Сенцов голодує вже 93-й день. Він вимагає звільнення українських політв’язнів з російських в’язниць.
Нагадаємо, що ЄС очікує від РФ надання Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.
Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.
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