Російській правозахисниці дозволили відвідати колонію Сенцова

Олег Сенцов голодує вже 93-й день

Російській правозахисниці Зої Свєтовій дозволили відвідати колонію в Лабитнангі, де утримується український політв’язень Олег Сенцов.

Про це в Twitter повідомив Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов.

За його словами, з проханням про дозвіл Рада звернулась до Федеральної служби виконання покарань.

"Дозвіл ФСВП отримано щойно", – написав Федотов.

Незаконно засуджений в РФ режисер Олег Сенцов голодує вже 93-й день. Він вимагає звільнення українських політв’язнів з російських в’язниць.

Нагадаємо, що ЄС очікує від РФ надання Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.

Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.