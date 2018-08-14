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Російській правозахисниці дозволили відвідати колонію Сенцова

Олег Сенцов голодує вже 93-й день
Російській правозахисниці Зої Свєтовій дозволили відвідати колонію в Лабитнангі, де утримується український політв’язень Олег Сенцов.
Російській правозахисниці дозволили відвідати колонію Сенцова Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Про це в Twitter повідомив Голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов.

За його словами, з проханням про дозвіл Рада звернулась до Федеральної служби виконання покарань.

"Дозвіл ФСВП отримано щойно", – написав Федотов.

Незаконно засуджений в РФ режисер Олег Сенцов голодує вже 93-й день. Він вимагає звільнення українських політв’язнів з російських в’язниць.

Нагадаємо, що ЄС очікує від РФ надання Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.

Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.

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14 08 2018 12:34
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