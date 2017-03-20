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Російській учасниці "Євробачення" підготували заборону на в'їзд в Україну, - СБУ

Російські ЗМІ впевнені, що Україна офіційно дозволила в'їзд у країну співачці Юлії Самойловій
Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в'їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій, обраної для участі в конкурсі "Євробачення-2017", який пройде в травні в Києві.
Російській учасниці "Євробачення" підготували заборону на в Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

"Документ про заборону в'їзду підготовлено", - сказав голова СБ України Василь Грицак, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що Україна офіційно дозволила в'їзд у країну співачці Юлії Самойловій для участі в пісенному конкурсі "Євробачення".

27-річна Юлія Самойлова з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на інвалідному візку. Влітку 2015 року Самойлова виступала в окупованій Керчі. Це стало причиною дискусії в Україні, чи впускати Самойлову на територію країни.

Як повідомлялося, Росія вирішила відправити на Євробачення до Києва Юлію Самойлову. Співачка, яка з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на візку, виконає пісню "Flame Is Burning".

У свою чергу Самойлова горить, що перевірка українськими правоохоронцями ситуації з її виступом в окупованому Криму її не торкнулася.

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20 03 2017 18:39
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