Російській учасниці "Євробачення" підготували заборону на в'їзд в Україну, - СБУ

Російські ЗМІ впевнені, що Україна офіційно дозволила в'їзд у країну співачці Юлії Самойловій

Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в'їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій, обраної для участі в конкурсі "Євробачення-2017", який пройде в травні в Києві.

"Документ про заборону в'їзду підготовлено", - сказав голова СБ України Василь Грицак, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Напередодні російські ЗМІ повідомили, що Україна офіційно дозволила в'їзд у країну співачці Юлії Самойловій для участі в пісенному конкурсі "Євробачення".

27-річна Юлія Самойлова з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на інвалідному візку. Влітку 2015 року Самойлова виступала в окупованій Керчі. Це стало причиною дискусії в Україні, чи впускати Самойлову на територію країни.

Як повідомлялося, Росія вирішила відправити на Євробачення до Києва Юлію Самойлову. Співачка, яка з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на візку, виконає пісню "Flame Is Burning".

У свою чергу Самойлова горить, що перевірка українськими правоохоронцями ситуації з її виступом в окупованому Криму її не торкнулася.