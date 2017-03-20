Російській учасниці "Євробачення" підготували заборону на в'їзд в Україну, - СБУ
"Документ про заборону в'їзду підготовлено", - сказав голова СБ України Василь Грицак, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Напередодні російські ЗМІ повідомили, що Україна офіційно дозволила в'їзд у країну співачці Юлії Самойловій для участі в пісенному конкурсі "Євробачення".
27-річна Юлія Самойлова з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на інвалідному візку. Влітку 2015 року Самойлова виступала в окупованій Керчі. Це стало причиною дискусії в Україні, чи впускати Самойлову на територію країни.
Як повідомлялося, Росія вирішила відправити на Євробачення до Києва Юлію Самойлову. Співачка, яка з дитинства має першу групу інвалідності і пересувається на візку, виконає пісню "Flame Is Burning".
У свою чергу Самойлова горить, що перевірка українськими правоохоронцями ситуації з її виступом в окупованому Криму її не торкнулася.
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