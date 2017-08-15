Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російській журналістці заборонили в'їзд в Україну на три роки

Вона готувала сюжет про український фестиваль "Бандерштат"
Служба безпеки України депортувала з країни російську журналістку Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Тамару Нерсесьян.
Російській журналістці заборонили в Скріншот

"Сьогодні СБУ примусово повернула на територію РФ російську пропагандистку Тамару Нерсесьян та заборонила їй в’їзд на три роки. Сподіваюсь, ні у кого не виникне сумніву, що ця особа діяла на шкоду національним інтересам України", - написала речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що в одному з останніх сюжетів Тамари Нерсесьян про український фестиваль "Бандерштат" було сказано, що фестиваль організований неонацистськими організаціями і "західними кураторами", а на самому фестивалі влаштовують презентації книг "неонацистів" і забороняють російську мову.

Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2017 13:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.