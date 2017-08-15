Російській журналістці заборонили в'їзд в Україну на три роки
"Сьогодні СБУ примусово повернула на територію РФ російську пропагандистку Тамару Нерсесьян та заборонила їй в’їзд на три роки. Сподіваюсь, ні у кого не виникне сумніву, що ця особа діяла на шкоду національним інтересам України", - написала речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, що в одному з останніх сюжетів Тамари Нерсесьян про український фестиваль "Бандерштат" було сказано, що фестиваль організований неонацистськими організаціями і "західними кураторами", а на самому фестивалі влаштовують презентації книг "неонацистів" і забороняють російську мову.
Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".
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