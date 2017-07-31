Російського дипломата спіймали п’яним за кермом
Від проходження тесту на алкоголь водій відмовився, зачинився і заблокувався у своєму авто аж до приїзду співробітника дипломатичного відомства Росії, повідомили "Українській правді" у Патрульній поліції.
Джерела УП у правоохоронних органах підтверджують інформацію ТСН про те, що нетверезим за кермом їхав Руслан Требунський – працівник російського консульства, представник прикордонної служби ФСБ Росії.
Автомобіль не евакуювали, його забрав тверезий співробітник консульства (імовірно – консул).
Посвідчення водія у сп’янілого не вилучали, оскільки він має імунітет.
Складено рапорт.
Раніше Теребунського вже не раз заставали п'яним за кермом, щоразу його забирав консул.
Нагадаємо, у квітні столичні патрульні зупинили автомобіль із російськими дипломатичними номерами, за кермом якого був нетверезий водій.
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