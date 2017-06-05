Російського фотокореспондента не пустили в Україну висвітлювати "Євробачення"
Про це повідомляє "РИА Новости".
Директор об'єднаної дирекції фотоінформації RT Олександр Штоль заявив, що українські прикордонники пред'явили Сітдікову постанову про відмову у в'їзді в Україну, вмотивовану неможливістю підтвердити мету перебування в країні.
В інформагентстві стверджують, що акредитація в Сітдікова була оформлена "по всій формі", при собі він мав роздруківку з її підтвердженням. Однак прикордонники нібито зажадали у нього офіційний лист із запрошенням від організаторів конкурсу.
За даними сайту "Миротворець", Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.
Нагадаємо, в березні СБУ заборонила в'їзд на три роки в Україну Юлії Самойловій, яка мала брати участь у "Євробаченні" від Росії, оскільки вона відвідувала анексований Крим.
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