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Російського фотокореспондента не пустили в Україну висвітлювати "Євробачення"

Він неодноразово порушував правила перетину українського кордону
Українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналісту російських інформагентств Russia Roday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва висвітлювати пісенний конкурс "Євробачення-2017".
Російського фотокореспондента не пустили в Україну висвітлювати "Євробачення" Фото: ria.ru

Про це повідомляє "РИА Новости".

Директор об'єднаної дирекції фотоінформації RT Олександр Штоль заявив, що українські прикордонники пред'явили Сітдікову постанову про відмову у в'їзді в Україну, вмотивовану неможливістю підтвердити мету перебування в країні.

В інформагентстві стверджують, що акредитація в Сітдікова була оформлена "по всій формі", при собі він мав роздруківку з її підтвердженням. Однак прикордонники нібито зажадали у нього офіційний лист із запрошенням від організаторів конкурсу.

За даними сайту "Миротворець", Раміль Сітдіков неодноразово порушував правила перетину українського кордону під час відвідувань окупованого Криму.

Нагадаємо, в березні СБУ заборонила в'їзд на три роки в Україну Юлії Самойловій, яка мала брати участь у "Євробаченні" від Росії, оскільки вона відвідувала анексований Крим.

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06 05 2017 23:40
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