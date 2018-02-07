Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що оскільки російська сторона не допустила її до жодного українського політв'язня, то і російського омбудсмена не допустять до затриманих росіян до виконання домовленостей.

Оскільки були попередні домовленості між президентами РФ та України і Володимир Путін гарантував, що український представник буде допущений до всіх затриманих, вона направила всі необхідні документи до своєї колеги Тетяни Москалькової та поїхала до Москви.

"Проте Росія порушила домовленості. До жодного нашого хлопця не пустити. Були і рішення московського суду щодо допуску до Романа Сущенка, але потім змінили рішення і не пустили, як і до Клиха та Сенцова", - заявила під час погоджувальної ради парламенту Денісова у понеділок, 2 липня.

"Ключова моя мета була у тому, щоб переконати наших політв'язнів, що ми за них боремося, щоб вони це чули і знали. А також хотіла перевірити, як вони тримаються, в яких умовах перебувають", - додала вона.

Омбудсмен зазначила, що вона продовжуватиме свою роботу щодо допуску до українських політв'язнів і надалі.

"Хочу, щоб до всіх пустили, як і обіцяв Путін. Ми наголошуємо, що допуск Москалькової до тих, до кого вони хочуть, буде тільки за умови дзеркальності дій", - сказала Денісова.

Також вона звернулася до депутатів з проханням піднімати тему звільнення політв'язнів на всіх зустрічах у Раді Європи та додала, що буде вести активну роботу щодо допуску до них з представником України у мінській підгрупі ТКГ Іриною Геращенко і можливо запропонує їй разом відвідати Олега Сенцова та інших бранців Кремля.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебувала в Росії, але їй не дозволили зустрітися з жодним із українських політв'язнів - зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 46 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.

Додамо, Денісову не пустили до колонії. Повз неї на територію проїхала уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, проте "навіть не зупинилася, щоб перебалакати".