Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Російського опозиціонера Навального залишили за гратами

Олексій Навальний був затриманий 29 вересня, коли він вирушив на мітинг
В Росії Московський міський суд визнав законним рішення про адміністративний арешт на 20 діб політика Олексія Навального за заклики до неузгодженої акції.
Російського опозиціонера Навального залишили за гратами Олексій Навальний. Фото: radiosvoboda.org

"Покарання залишається без змін - 20 діб", - написала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш із залу суду у Twitter.

Олексій Навальний був затриманий 29 вересня, коли він виходив з дому в Москві, щоб відправитися на мітинг в Нижньому Новгороді.

2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Навального на 20 діб за повторне порушення порядку проведення масових акцій. Політика визнали винним в закликах до неузгодженої акції в Нижньому Новогород.

Навальний заявив, що його затримали, щоб не дати проводити мітинги по всій Росії в підтримку своєї виборчої кампанії. Він також назвав арешт подарунком Володимиру Путіну на день народження 7 жовтня.

Нагадаємо, вчора Олексій Навальний оголосив про проведення 7 жовтня акції протесту по всій Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 10 2017 16:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.