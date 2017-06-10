Російського опозиціонера Навального залишили за гратами

Олексій Навальний був затриманий 29 вересня, коли він вирушив на мітинг

В Росії Московський міський суд визнав законним рішення про адміністративний арешт на 20 діб політика Олексія Навального за заклики до неузгодженої акції.

"Покарання залишається без змін - 20 діб", - написала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш із залу суду у Twitter.

Олексій Навальний був затриманий 29 вересня, коли він виходив з дому в Москві, щоб відправитися на мітинг в Нижньому Новгороді.

2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Навального на 20 діб за повторне порушення порядку проведення масових акцій. Політика визнали винним в закликах до неузгодженої акції в Нижньому Новогород.

Навальний заявив, що його затримали, щоб не дати проводити мітинги по всій Росії в підтримку своєї виборчої кампанії. Він також назвав арешт подарунком Володимиру Путіну на день народження 7 жовтня.

Нагадаємо, вчора Олексій Навальний оголосив про проведення 7 жовтня акції протесту по всій Росії.