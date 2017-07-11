Російського журналіста Виноградова не пустили в Україну: висадили з потяга

Його о 6 ранку висадили з потяга Москва - Одеса в Конотопі при перевірці документів

Російського журналіста Захара Виноградова, який їхав до Києва, зняли з потяга. Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до країни на п'ять років.

За словами журналіста, його о 6 ранку висадили з потяга Москва - Одеса в Конотопі при перевірці документів. Про це повідомляє "РИА Новости", де Виноградов працює оглядачем.

"Причина рішення (СБУ, - ред.) невідома. Потяг назад буде о 18 годині, до цього часу я буду перебувати тут (у Конотопі, - ред.). Зараз готують документи", - повідомив Виноградов.

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про заборону в'їзду до країни Виноградову.

"Журналісту заборонено в'їзд на п'ять років. СБУ послідовно веде роботу щодо недопущення людей у країну, які ведуть антиукраїнську діяльність", - повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, пише LIGA.net.

Відзначається, що Захар Виноградов - уродженець Одеси. З 2006 по 2011 рік керував представництвом "РИА Новости" в Україні (Київ), потім став працювати в "РИА Новости" (Москва).

Нагадаємо, на початку жовтня столичні правоохоронці підтвердили інформацію про затримання в Києві громадянина Російської Федерації, кореспондента телепрограми "Центральне телебачення" російського телеканалу НТВ В'ячеслава Немишева за вчинення кримінального правопорушення.