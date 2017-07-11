Російського журналіста Виноградова не пустили в Україну: висадили з потяга
За словами журналіста, його о 6 ранку висадили з потяга Москва - Одеса в Конотопі при перевірці документів. Про це повідомляє "РИА Новости", де Виноградов працює оглядачем.
"Причина рішення (СБУ, - ред.) невідома. Потяг назад буде о 18 годині, до цього часу я буду перебувати тут (у Конотопі, - ред.). Зараз готують документи", - повідомив Виноградов.
У Службі безпеки України підтвердили інформацію про заборону в'їзду до країни Виноградову.
"Журналісту заборонено в'їзд на п'ять років. СБУ послідовно веде роботу щодо недопущення людей у країну, які ведуть антиукраїнську діяльність", - повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, пише LIGA.net.
Відзначається, що Захар Виноградов - уродженець Одеси. З 2006 по 2011 рік керував представництвом "РИА Новости" в Україні (Київ), потім став працювати в "РИА Новости" (Москва).
Нагадаємо, на початку жовтня столичні правоохоронці підтвердили інформацію про затримання в Києві громадянина Російської Федерації, кореспондента телепрограми "Центральне телебачення" російського телеканалу НТВ В'ячеслава Немишева за вчинення кримінального правопорушення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа