Російському актору Сафонову заборонили в'їзд до України

Сафонов пояснив, що був на зйомках у Криму, однак це, за його словами, було ще до окупації

Російському актору театру і кіно Кирилу Сафонову заборонили в'їзд на територію України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Мені закрили в'їзд в Україну. Шкода, я люблю цю країну. Ну, значить так треба. Якщо хто буде прольотом в Одесі, зможете знайти мене в залі відльоту ще як мінімум до завтра", — зазначив Сафонов.

Пізніше в коментарях Сафонов пояснив, що був на зйомках у Криму, однак це, за його словами, було ще до окупації.