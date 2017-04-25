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Російському актору Сафонову заборонили в'їзд до України

Сафонов пояснив, що був на зйомках у Криму, однак це, за його словами, було ще до окупації
Російському актору театру і кіно Кирилу Сафонову заборонили в'їзд на територію України.
Російському актору Сафонову заборонили в Фото: з вільних джерел

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Мені закрили в'їзд в Україну. Шкода, я люблю цю країну. Ну, значить так треба. Якщо хто буде прольотом в Одесі, зможете знайти мене в залі відльоту ще як мінімум до завтра", — зазначив Сафонов.

Пізніше в коментарях Сафонов пояснив, що був на зйомках у Криму, однак це, за його словами, було ще до окупації.

Нагадаємо, що українські силовики в неділю, 23 квітня, зняли з поїзда Москва - Київ співачку Лоліту Мілявську. Російській співачці Лоліті Мілявській заборонено в'їзд в Україну на три роки.

 

 

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25 04 2017 08:59
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