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Російському чемпіону світу зі швидких шахів соромно за Крим

Дубов заявив, що він у кримському питанні на стороні України
Російський гросмейстер Данило Дубов, який став чемпіоном світу зі швидких шахів, вважає ганьбою Росії окупацію Криму.
Російському чемпіону світу зі швидких шахів соромно за Крим Фото: chess-news.ru

Коментуючи той факт, що на чемпіонат світу в Санкт-Петербург не приїхали кілька українців, Дубов заявив, що він у кримському питанні на стороні України. При цьому він підкреслив, що спорт важливіший за політику.

"Хоча, безумовно, у кримському питанні я цілком на боці України. Але суперечності немає, тому що для мене шахи просто важливіші за політику. Розумієте, можна говорити про військову агресію і так далі, але, як не крути, Росія - це країна з величезними шаховими традиціями, і вони були і будуть", - заявив Дубов в інтерв'ю chess-news.ru.

"Історія - вона змінюється. Просто ми живемо в такий період, а для історії це все дурниця. Ну пройде років двісті, ну буде епізод з Кримом, ну соромно, так. Але це пройде - а традиції залишаться", - зазначив шахіст.

У Санкт-Петербурзі завершився чемпіонат світу зі швидких шахів. Через те, що турнір проходив в Росії, його бойкотував провідний український шахіст Павло Ельянов, а чемпіоном світу став росіянин Данило Дубов.

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30 12 2018 14:36
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