Російському чемпіону світу зі швидких шахів соромно за Крим
Коментуючи той факт, що на чемпіонат світу в Санкт-Петербург не приїхали кілька українців, Дубов заявив, що він у кримському питанні на стороні України. При цьому він підкреслив, що спорт важливіший за політику.
"Хоча, безумовно, у кримському питанні я цілком на боці України. Але суперечності немає, тому що для мене шахи просто важливіші за політику. Розумієте, можна говорити про військову агресію і так далі, але, як не крути, Росія - це країна з величезними шаховими традиціями, і вони були і будуть", - заявив Дубов в інтерв'ю chess-news.ru.
"Історія - вона змінюється. Просто ми живемо в такий період, а для історії це все дурниця. Ну пройде років двісті, ну буде епізод з Кримом, ну соромно, так. Але це пройде - а традиції залишаться", - зазначив шахіст.
У Санкт-Петербурзі завершився чемпіонат світу зі швидких шахів. Через те, що турнір проходив в Росії, його бойкотував провідний український шахіст Павло Ельянов, а чемпіоном світу став росіянин Данило Дубов.
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