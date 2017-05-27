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Російському гурту Иванушки International заборонили в'їжджати в Україну

Росіяни оскаржуватимуть заборону
Російському гурту Иванушки International заборонений в'їзд на територію України.
Російському гурту Иванушки International заборонили в Иванушки International. Фото: tabloid.pravda.com.ua

У цьому переконує один з учасників колективу Андрій Григор'єв-Аполлонов. За його словами, про заборону вони дізналися тільки в київському аеропорту, повідомляє "Українська правда".

Иванушки International прилетіли на приватний концерт до Києва, але далі аеропорту Борисполя ступити не змогли - прикордонники розвернули музикантів, пише Комсомольская правда.

Самі артисти запевняють, що не бачать підстав для заборони.

"Щиро засмучені! Тому що група Иванушки International з моменту приєднання Криму до Росії не давала концертів в Криму і в Україні", - заявив 46-річний Григор'єв-Аполлонов.

Однак один з учасників гурту таки мав поїздку на окуповану територію, а саме був в Ялті.

"Ми могли потрапити під одну гребінку через Кирила Андрєєва, який їздив до Ялти на спортивний турнір з хокею. Це абсолютно конфіденційна інформація, про яку я, до речі, дізнався вчора, коли мені надали ці дані. Просто нас ідентифікують як єдине ціле. Але ми ж не сіамські близнюки. Кирило їздив по своїй сольній особистої програмі. Про те, що він їде грати в Ялту, він нас не попереджав", - наголосив Григор'єв-Аполлонов.

Иванушки International заявили, що оскаржуватимуть заборону на в'їзд до України.

"Я не розумію, як можна було так прийняти групу, яка співає романтичні пісні, якій політика пофіг? Ми поза політикою! Хлопці, які озвучили мені це рішення, кажуть: "Ми самі виросли на ваших піснях, але закон є закон". Тому мені хочеться, щоб вони надали інформацію про наш концерті в Криму, який нібито був", - ще раз обурився "іванушка".

Нагадаємо, що російській співачці Лоліті Мілявській заборонено в'їзд в Україну на три роки.

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27 05 2017 12:56
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