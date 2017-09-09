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Російському реперу Басті заборонили перетинати український кордон

Артист з концертами відвідував окупований Крим
СБУ на три роки заборонила в'їзд в Україну відомому російському реперу Басті (справжнє ім'я - Василь Вакуленко).
Російському реперу Басті заборонили перетинати український кордон Фото: vopesni.ru

"Відповідно до ст.13 Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства Службою безпеки України в інтересах забезпечення безпеки держави прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну зазначеному Вами в запиті громадянину РФ строком на три роки", - йдеться у відповіді спецслужби на запит видання "Апостроф".


Фото: "Апостроф"

Баста порушив законодавство України при відвідуванні окупованого Росією Криму. Виконавець неодноразово гастролював в Криму після анексії: його концерти на півострові відбулися у 2014 і 2015 роках.

Загалом, станом на початок липня, Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам через незаконне відвідування окупованого Росією півострова.

Нещодавно заборону на в'їзд в Україну отримала російська поетеса Ірина Астахова, яка відвідувала Крим, після чого виступила в Одесі.

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09 09 2017 13:34
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