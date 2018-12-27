Російському реперу Елджею заборонили в’їзд в Україну через концерти в Криму

За два дні до початку дії заборони Елджей виступив з концертом у Києві

Служба безпеки України 27 листопада заборонила відомому російському реперу Елджею в’їзд на територію України на три роки.

"В інтересах забезпечення безпеки держави Службою безпеки України 27 листопада 2018 року було прийнято рішення про заборону в'їзду на територію України Узенюку Олексію Костянтиновичу (псевдонім Елджей) терміном на три роки", – повідомила СБУ у відповідь на запит народного депутата України Володимира Парасюка.

Народний депутат у запиті повідомив, що виконавець виступав в окупованому Росією Криму 6 травня 2018 року, інформує "Українська правда".

"В той час, коли на сході триває війна з російсько-терористичними військами, вважаю за необхідне заборонити в'їзд в Україну всім, хто будь-яким чином може нав'язувати та пропагувати російські цінності та вчиняти будь-які інші дії, пов'язані з порушенням інтересів України", – аргументував своє прохання до СБУ Парасюк.

Репер встиг відіграти концерт в столиці 25 листопада. Про це свідчать як інформація на сайтах з продажу квитків, так і його світлини в Instagram з геолокацією в Києві.

Також, російський співак Віктор Салтиков заявив, що має намір судитися з українською владою через те, що прикордонники не пропустили його в Україну в аеропорті "Бориспіль".