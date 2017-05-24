Російську акторку Яковлєву не пустили в Україну
"Я зараз перебуваю в зоні прикордонного контролю. Мене не впускають в країну, чекаю відправлення назад в Москву", - розповіла Яковлєва у коментарі виданню РБК.
За словами Яковлєвої, причиною відмови в'їзду в країну стало те, що вона відвідувала Крим в 2015-2016 році.
"Але я не в курсі, коли у них вийшов цей закон і стало все заборонено. Коли я була останній раз в Криму, я не пам'ятаю", - зазначила вона.
Як повідомляє видання KHARKIV Today, на територію України не пустили всю трупу вистави "Територія любові", в якому грає Яковлєва. Актори повинні були виступити 24 травня в Харківському національному театрі опери та балету, а 25 травня - в Києві.
Довідка: Олена Яковлєва - російська акторка, відома своєю роллю у телесеріалі "Каменська".
Нагадаємо, українські компетентні органи заборонили в'їзд в Україну близько 40 російським акторам і співакам за незаконне відвідування Криму.
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