Російську авіабазу в Сирії обстріляли з мінометів, знищено сім літаків

Мінометні удари з боку ісламістів знищили також склад боєприпасів

У Сирії авіабазу Хмеймім, яка використовується російською армією, обстріляли з мінометів, внаслідок чого було знищено сім літаків

Про це повідомило російське видання Коммерсант з посиланням на двох військово-дипломатичних джерел.

За словами співрозмовників, подія, що може вважатися однією з найсерйозніших за весь час російської військової операції в Сирії, сталася 31 грудня 2017 року.

За попередніми даними, мінометні удари з боку ісламістів знищили чотири бомбардувальники Су-24, два багатоцільові винищувачі Су-35С, один військово-транспортний літак Ан-72, а також склад боєприпасів. Понад десять військовослужбовців, за попередніми даними, отримали поранення.

У Міністерстві оборони РФ інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, 3 січня у Сирії зазнав катастрофи російський бойовий вертоліт Мі-24, загинули обидва пілоти.