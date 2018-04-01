Російську авіабазу в Сирії обстріляли з мінометів, знищено сім літаків
Про це повідомило російське видання Коммерсант з посиланням на двох військово-дипломатичних джерел.
За словами співрозмовників, подія, що може вважатися однією з найсерйозніших за весь час російської військової операції в Сирії, сталася 31 грудня 2017 року.
За попередніми даними, мінометні удари з боку ісламістів знищили чотири бомбардувальники Су-24, два багатоцільові винищувачі Су-35С, один військово-транспортний літак Ан-72, а також склад боєприпасів. Понад десять військовослужбовців, за попередніми даними, отримали поранення.
У Міністерстві оборони РФ інцидент поки не коментували.
Нагадаємо, 3 січня у Сирії зазнав катастрофи російський бойовий вертоліт Мі-24, загинули обидва пілоти.
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