Російську мову виключили з переліку предметів ЗНО-2018

Міністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

Відповідний наказ № 1103 Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти було прийнято 31 липня.

Згідно з документом, у 2018 році можна буде скласти ЗНО з 11 предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. У 2017 році предметів було 12 (включно з російською мовою).

ЗНО проводитиметься з 22 травня до 14 липня 2018 року.

Нагадаємо, з 2018 року в процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання буде внесено низку новацій.