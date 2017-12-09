CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство освіти та науки України виключило російську мову з переліку навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російську мову виключили з переліку предметів ЗНО-2018
Українські школярі зможуть скласти ЗНО з 11 предметів
Фото:LiliGraphie/Depositphotos
Відповідний наказ № 1103 Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти було прийнято 31 липня.
Згідно з документом, у 2018 році можна буде скласти ЗНО з 11 предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. У 2017 році предметів було 12 (включно з російською мовою).
ЗНО проводитиметься з 22 травня до 14 липня 2018 року.
Нагадаємо, з 2018 року в процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання буде внесено низку новацій.
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