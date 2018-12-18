Російську пиху знову збито, - Яценюк про резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму
"Цей важливий документ продовжує і розвиває корпус міжнародних документів з протидії агресії Росії, який наш уряд розпочав формувати зі схвалення історичної резолюції Генеральної Асамблеї ООН 24 березня 2014 року", - підкреслив лідер партії "Народний фронт" у своєму дописі на Facebook 18 грудня.
Навіть така складна структура, як Всесвітня Організація, ясно каже Москві: "Не брешіть, припиніть нарощувати зброю, забирайтеся геть з України і нарешті заспокойтеся", - підкреслив лідер НФ.
Арсеній Яценюк висловив вдячність українським дипломатам та всім партнерам України за важливу новину.
"Пам’ятаймо про підтримку тих, хто виступив на користь резолюції. І не забуваймо тих, хто проголосував проти. Їм варто поспівчувати - вони голосували проти себе", - написав Арсеній Яценюк.
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