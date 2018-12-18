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Російську пиху знову збито, - Яценюк про резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму

Арсеній Яценюк висловив вдячність українським дипломатам та всім партнерам України
"Учора російську пиху знову збито. Генеральна Асамблея ООН схвалила безпрецедентно жорстку резолюцію на підтримку України і з вимогою демілітаризації Криму. Прекрасна відповідь на вчорашні репліки Кремля про якісь "провокації" з українського боку".
Російську пиху знову збито, - Яценюк про резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму Фото: nfront.org.ua

"Цей важливий документ продовжує і розвиває корпус міжнародних документів з протидії агресії Росії, який наш уряд розпочав формувати зі схвалення історичної резолюції Генеральної Асамблеї ООН 24 березня 2014 року",підкреслив лідер партії "Народний фронт" у своєму дописі на Facebook 18 грудня.

Навіть така складна структура, як Всесвітня Організація, ясно каже Москві: "Не брешіть, припиніть нарощувати зброю, забирайтеся геть з України і нарешті заспокойтеся", - підкреслив лідер НФ.

Арсеній Яценюк висловив вдячність українським дипломатам та всім партнерам України за важливу новину.

"Пам’ятаймо про підтримку тих, хто виступив на користь резолюції. І не забуваймо тих, хто проголосував проти. Їм варто поспівчувати - вони голосували проти себе", - написав Арсеній Яценюк.

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18 12 2018 11:39
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