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Російську тенісистку Шарапову в Індії звинуватили в шахрайстві

Марію Шарапову звинуватили в шахрайстві
Колишня перша ракетка світу росіянка Марія Шарапова в індійському штаті Харьяна стала фігурантом справи про шахрайство.
Російську тенісистку Шарапову в Індії звинуватили в шахрайстві Марія Шарапова Фото: sport-xl.net

Як повідомляє Timesofindia.indiatimes.com, Шарапова залучена до справи, оскільки в 2013 році її ім'я використовувалося в рекламній кампанії проекту Ballet by Sharapova, організованої забудовниками Homestead, які не виконали зобов'язання перед інвесторами.

Позов до суду на росіянку подала 44-річна Бава Агарвал, яка тоді вклала гроші в проект, будівництво якого навіть не почалося, а пізніше з'ясувалося, що у забудовників не було навіть необхідних документів.

Агарвал вважає, що Шарапова має пряме відношення до шахрайства, оскільки "не тільки агресивно рекламувала шахрайську діяльність, а й підтримувала проект в очах громадськості. Відповідно, вона - частина злочинної змови".

Суд вже почав розслідування цієї справи. Шарапова співпрацювала з Homestead з 2012 року і за контрактом отримала кілька мільйонів доларів.

Зазначимо, у червні минулого року Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала російську тенісистку Марію Шарапову на два роки за вживання допінгу.

Нагадаємо, нещодавно відома російська тенісистка Марія Шарапова визнала вживання допінгу.

Внаслідок скандалу виробник спортивного одягу Nike призупинив угоду із Марією Шараповою.

Незважаючи на це, президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев раніше заявив, що сподівається, що тенісистка Марія Шарапова представлятиме країну на цьогорічній Олімпіаді в Бразилії.

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03 11 2017 22:51
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