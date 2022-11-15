російську війну проти України засуджує проєкт резолюції саміту G20 – ЗМІ

Лідери країн "Групи двадцяти" у вівторок розглядають проєкт підсумкової декларації саміту, в якому більшість членів рішуче засуджують розв’язану росією війну проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на наявний в агентства проєкт декларації.

"Більшість членів рішуче засудили війну в Україні і підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання і посилює існуючі проблеми у світовій економіці", – йдеться у 16-сторінковому документі.

При цьому, в ньому вказується на те, що "були й інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій".

Проєкт декларації ще має бути схвалений лідерами країн G20. Водночас, як зазначає Reuters, текст, вочевидь, буде оскаржений росією. З посиланням на дипломатичні кола агентство зазначає, що рішення щодо підсумкової декларації навряд-чи буде прийнято до середи.

Як повідомлялося, на індонезійському курортному острові Балі у вівторок розпочався дводенний саміт лідерів країн G20, на якому велику увагу буде приділено війні рф проти України.