ПОЛІТИКА НОВИНИЛідери країн "Групи двадцяти" у вівторок розглядають проєкт підсумкової декларації саміту, в якому більшість членів рішуче засуджують розв’язану росією війну проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
російську війну проти України засуджує проєкт резолюції саміту G20 – ЗМІ
Джерело: zn.ua
Про це повідомляє Reuters із посиланням на наявний в агентства проєкт декларації.
"Більшість членів рішуче засудили війну в Україні і підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання і посилює існуючі проблеми у світовій економіці", – йдеться у 16-сторінковому документі.
При цьому, в ньому вказується на те, що "були й інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій".
Проєкт декларації ще має бути схвалений лідерами країн G20. Водночас, як зазначає Reuters, текст, вочевидь, буде оскаржений росією. З посиланням на дипломатичні кола агентство зазначає, що рішення щодо підсумкової декларації навряд-чи буде прийнято до середи.
Як повідомлялося, на індонезійському курортному острові Балі у вівторок розпочався дводенний саміт лідерів країн G20, на якому велику увагу буде приділено війні рф проти України.
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