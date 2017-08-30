Російську журналістку Курбатову видворили з України
"Російська пропагандистка Анна Курбатова, стосовно якої прийнято рішення про примусове видворення з України, перетнула українсько-російський кордон. Їй заборонений в'їзд на територію нашої держави на три роки", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.
При цьому Гітлянська додала, що відповідне рішення було ухвалене через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України.
Як відомо, у середу, 30 серпня, Служба безпеки України заявила, що російська журналістка Анна Курбатова буде депортована до Росії.
Раніше російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.
В Службі безпеки України "Українській правді" повідомили, що "все відбувається в рамках законодавства".
У Нацполіції заявили, що до них ніхто не звертався із заявами про викрадення Курбатової, але вогни перевіряють цю інформацію.
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