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Російську журналістку Курбатову видворили з України

Відповідне рішення було ухвалене через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України
Журналістка російського "Першого каналу" Анна Курбатова видворена з України із забороною в'їзду в країну строком на три роки.
Російську журналістку Курбатову видворили з України Анна Курбатова. Фото: pravda.com.ua

"Російська пропагандистка Анна Курбатова, стосовно якої прийнято рішення про примусове видворення з України, перетнула українсько-російський кордон. Їй заборонений в'їзд на територію нашої держави на три роки", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.

При цьому Гітлянська додала, що відповідне рішення було ухвалене через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України.

Як відомо, у середу, 30 серпня, Служба безпеки України заявила, що російська журналістка Анна Курбатова буде депортована до Росії.

Раніше російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

В Службі безпеки України "Українській правді" повідомили, що "все відбувається в рамках законодавства".

У Нацполіції заявили, що до них ніхто не звертався із заявами про викрадення Курбатової, але вогни перевіряють цю інформацію.

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