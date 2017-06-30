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Російських прикордонників, яких затримали на Херсонщині, арештували на 15 діб

Чоловіків затримали в ніч на 30 червня
Каланчацький суд заарештував на 15 діб двох прикордонників Федеральної служби безпеки Росії, яких затримали на території України.
Російських прикордонників, яких затримали на Херсонщині, арештували на 15 діб Фото: facebook.com/V.O.Nazarenko

"Уже відбулося засідання Каланчацького суду щодо двох російських військовослужбовців. На підставі поданої Держприкордонслужбою інформації їх заарештували на 15 діб", - розповів речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ.

Пізніше прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення українській стороні, в якому просила надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

Українські прикордонники розцінили це як підтвердження того, що затримані є військовими РФ.

Під час затримання у обох не було зброї і спротиву вони не чинили.

Нагадаємо, співробітники ФСБ затримали громадянина України за підозрою у нібито продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.

Прикордонники застерігають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати.

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30 06 2017 18:16
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