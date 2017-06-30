Російських прикордонників, яких затримали на Херсонщині, арештували на 15 діб
"Уже відбулося засідання Каланчацького суду щодо двох російських військовослужбовців. На підставі поданої Держприкордонслужбою інформації їх заарештували на 15 діб", - розповів речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як відомо, в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ.
Пізніше прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення українській стороні, в якому просила надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.
Українські прикордонники розцінили це як підтвердження того, що затримані є військовими РФ.
Під час затримання у обох не було зброї і спротиву вони не чинили.
Нагадаємо, співробітники ФСБ затримали громадянина України за підозрою у нібито продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.
Прикордонники застерігають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати.
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