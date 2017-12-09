Російських суддів, які визнали анексію Криму, не пустили на світовий Конгрес

Голову Конституційного суду Росії Валерія Зорькіна не допустили на Четвертий Конгрес Світової конференції Конституційних Судів.

"Вперше за історію Конгресу на нього не був допущений Голова Конституційного Суду РФ Зорькін та інші російські судді, які приймали рішення та визнали анексію Криму", - повідомила нардеп від "БПП" Ірина Фріз.

За словами Фріз, значна увага на Конгресі була приділена Україні та засудженню брутального порушення територіальної цілісності Української держави з боку російських окупантів.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росію найближчим часом можуть виключити з Ради Європи, однак після цього понад 140 млн людей залишаться без важливого інструменту боротьби проти порушення їхніх прав.