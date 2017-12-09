НОВИНИГолову Конституційного суду Росії Валерія Зорькіна не допустили на Четвертий Конгрес Світової конференції Конституційних Судів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російських суддів, які визнали анексію Криму, не пустили на світовий Конгрес
Значна увага на Конгресі була приділена Україні
Фото:facebook.com/Iryna.Friz
"Вперше за історію Конгресу на нього не був допущений Голова Конституційного Суду РФ Зорькін та інші російські судді, які приймали рішення та визнали анексію Криму", - повідомила нардеп від "БПП" Ірина Фріз.
За словами Фріз, значна увага на Конгресі була приділена Україні та засудженню брутального порушення територіальної цілісності Української держави з боку російських окупантів.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росію найближчим часом можуть виключити з Ради Європи, однак після цього понад 140 млн людей залишаться без важливого інструменту боротьби проти порушення їхніх прав.
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12 09 2017 21:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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