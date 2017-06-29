Російських туристів спіймали на крадіжці алкоголю і туалетного паперу в турецькому готелі, - ФОТО

Парочка намагалася вивезти з турецької Аланії на батьківщину, до Росії, 14 рулонів туалетного паперу, п'ять літрів лікеру "Бейліс", тапочки, халати, рушники, апельсини і навіть вирвані з коренем рослини з саду

Жителі російського Сургута спробували вивезти дві валізи з "трофеями" з готелю, але їх планам не судилося збутися завдяки службі безпеки.

Яке ж було розчарування росіян, коли вони дізналися, що персонал протягом тижня стежив за тим, як вони беруть і складають в валізи все, що потрапляє їм на очі, повідомляє телеграм-канал Mash.

В результаті перед виїздом з готелю охорона змусила парочку відкрити свої валізи і показати їх вміст. Росіяни не осоромилися. Все було акуратно складено. "Бейліс" був розлитий в пластикові пляшки, апельсини і яблука розфасовані по пакетиках, а халати, тапочки, рушники і туалетний папір лежали зверху. Коріння вирваних з саду рослин були дбайливо змочені водою і загорнуті в поліетилен.

В результаті адміністрація готелю змусила недбайливих грабіжників оплатити вміст валіз за ринковою вартістю і відпустила їх на літак.

Нагадаємо, що пара російських туристів вразила персонал п'ятизіркового готелю в Швейцарії тим, що засолила гриби у ванні свого номера. Туристи кілька разів за день сходили в ліс. Зібраних грибів виявилося так багато, що з'їсти їх відразу було неможливо. Тоді мандрівники вирішили засолити у ванній свого номера.