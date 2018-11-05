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Російських військових, які видали Савченко зброю для теракту, встановили поіменно - Луценко

Слідство знає "цих полковників за прізвищами, за їхніми іменами-прикриттями, за їхніми посадовими званнями"
Слідчі Служби безпеки встановили імена і посади російських військових, які видавали зброю народному депутату Надії Савченко для здійснення теракту.
Російських військових, які видали Савченко зброю для теракту, встановили поіменно - Луценко фото: radiosvoboda.org

"На прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці", – заявив генпрокурор Юрій Луценко на тематичній платформі "Українська прокуратура в контексті національної безпеки України" у Національному університеті "Острозька академія", повідомляє Укрінформ.

Генпрокурор додав, що слідство знає "цих полковників за прізвищами, за їхніми іменами-прикриттями, за їхніми посадовими званнями".

Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.

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11 05 2018 13:15
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