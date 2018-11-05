Російських військових, які видали Савченко зброю для теракту, встановили поіменно - Луценко

Слідство знає "цих полковників за прізвищами, за їхніми іменами-прикриттями, за їхніми посадовими званнями"

Слідчі Служби безпеки встановили імена і посади російських військових, які видавали зброю народному депутату Надії Савченко для здійснення теракту.

"На прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці", – заявив генпрокурор Юрій Луценко на тематичній платформі "Українська прокуратура в контексті національної безпеки України" у Національному університеті "Острозька академія", повідомляє Укрінформ.

Генпрокурор додав, що слідство знає "цих полковників за прізвищами, за їхніми іменами-прикриттями, за їхніми посадовими званнями".

Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.