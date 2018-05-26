Російських журналістів не пропустили в Україну
Як повідомляють у Держприкордонслужбі, іноземці прилетіли в Київ рейсами з Мінська та Тбілісі.
Одного з них не пропустили через незаконне відвідування Криму. До того ж, за словами прикордонників, він отримав трирічну заборону на в'їзд.
Інший росіянин метою візиту зазначив відпочинок та перегляд матчу Ліги чемпіонів, проте під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби встановили його приналежність до російського телеканалу "Россия".
"У зв'язку з не підтвердженням мети прибуття в Україну чоловіка повернули в зворотному напрямку", – зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, низка російських і українських засобів масової інформації потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що іноземні ЗМІ та їхні представники не повинні включатися до санкційних списків.
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